В CinemaPlus состоялся показ турецкого фильма "Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler" - ВИДЕО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus 28 Mall порадовал любителей турецкого кинематографа в жанре ужаса и комедии фильмом "Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler".

Как сообщает Report, режиссером фильма является Озгюр Бакар. В главных ролях - Уфук Шен, Сулейман Кабаали, Бенги Идил Урас.

Сюжет фильма повествует о двух братьях, которые регулярно попадают в какие-то истории. Одному из них постоянно приходят "гениальные" идеи о том, где и как заработать деньги, но все эти замыслы терпят фиаско. Последней идеей родственников стали съемки фильма ужасов. Вложить минимум средств, а заработать миллион, воплотить задуманное в реальность братьям помогает девушка, работавшая в киноиндустрии.

Хотим отметить, что фильм не предусмотрен для просмотра лиц младше 16-ти лет.

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