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    Украину хотят оштрафовать из-за скандала на "Евровидении"

    Сумма штрафа пока не называется

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз (EBU) высказал претензии Киеву за то, что, принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой, власти Украины "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, теперь за это Украину могут оштрафовать.

    "В итоге внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация "Евровидения" была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении организаторов "Евровидения".

    Комитет по регламенту EBU рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, сумма штрафа пока не называется. Организаторы конкурса указали, что она будет значительной.

    Как отметили в EBU, рекомендация назначить штраф, помимо конфликта с Самойловой, учитывает и серьезные задержки при подготовке конкурса, которые происходили по вине Украины.

    В то же время, Первый канал России получил замечание от организаторов песенного конкурса. Причиной замечания стал отказ телеканала от вещания конкурса на территории России.

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