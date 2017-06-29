Украину хотят оштрафовать из-за скандала на "Евровидении"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз (EBU) высказал претензии Киеву за то, что, принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой, власти Украины "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения".

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, теперь за это Украину могут оштрафовать.

"В итоге внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация "Евровидения" была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении организаторов "Евровидения".

Комитет по регламенту EBU рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, сумма штрафа пока не называется. Организаторы конкурса указали, что она будет значительной.

Как отметили в EBU, рекомендация назначить штраф, помимо конфликта с Самойловой, учитывает и серьезные задержки при подготовке конкурса, которые происходили по вине Украины.

В то же время, Первый канал России получил замечание от организаторов песенного конкурса. Причиной замечания стал отказ телеканала от вещания конкурса на территории России.