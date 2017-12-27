Роя Айхан подала в суд на Айгюн Бяйляр

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Заслуженная артистка Роя Айхан подала в суд на заслуженную артистку Айгюн Бяйляр.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Айхан Вамиг Шукюров.

По его словам, в ближайшие дни будут обнародованы дата суда и сумма гражданского иска: "Мы подали в суд на Айгюн Бяйляр, так как она оскорбила честь и достоинство моей подзащитной на телеканале ARB. В ближайшие дни будет дана подробная информация".

Отметим, что А.Бяйляр в эфире телеканала ARB в программе "Səhər-səhər" ("С утра пораньше") жестко высказалась о творчестве Р.Айхан.