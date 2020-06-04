Стали известны номинанты телевизионной премий BAFTA

Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards.

Как передает Report со ссылкой РИА "Новости", об этом сообщает Variety.

В этом году лидирует многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе "Чернобыль", которую отметили в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал". Шоу стало одним из самых номинируемых в истории премии, наряду с "Убивая Еву" (у него в прошлом году было столько же номинаций).

Члены академии отметили игру Джареда Харриса, который претендует на звание "Лучшего актера" и Стеллана Скарсгарда, который будет бороться за "Лучшего актера второго плана".

Следующий по популярности сериал этого года –"Корона". У исторической драмы Netflix семь номинаций. Следом идет комедийное шоу "Дрянь" (второе название "Флибэг"). Его отметили в шести категориях.

Телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Но из-за пандемии коронавируса даты перенесли. Теперь церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля.

Съемки обоих событий будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально.