 Наверх

Голливудского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Голливудского продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы

© DW

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обвиняемый появился в зале нью-йоркского суда в каталке и наручниках. Ранее сообщалось, что он перенес процедуру по стентированию сердца.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. На волне обвинений его уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. 

Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.

Из-за скандала ему пришлось покинуть основанную им Weinstein Company. Его также исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!