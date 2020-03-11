Голливудского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Обвиняемый появился в зале нью-йоркского суда в каталке и наручниках. Ранее сообщалось, что он перенес процедуру по стентированию сердца.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. На волне обвинений его уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.
Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.
Из-за скандала ему пришлось покинуть основанную им Weinstein Company. Его также исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.