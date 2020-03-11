Голливудского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

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Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обвиняемый появился в зале нью-йоркского суда в каталке и наручниках. Ранее сообщалось, что он перенес процедуру по стентированию сердца.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. На волне обвинений его уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.

Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.

Из-за скандала ему пришлось покинуть основанную им Weinstein Company. Его также исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.