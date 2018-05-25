Продюсеру Вайнштейну прокуратура Нью-Йорка предъявит обвинения в изнасиловании

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Нью-Йорка предъявит американскому продюсеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Вайнштейн намерен в пятницу сдаться в руки властей мегаполиса. Он будет взят под стражу в связи с разбирательством, касающимся преступлений сексуального характера.

По сведениям источников СNN, речь идет о двух делах. Прокуратура планирует предъявить ему обвинения в изнасиловании одной женщины, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении другой.

Из-за скандала 66-летний продюсер покинул основанную им Weinstein Company. Его также исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.