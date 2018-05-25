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    Продюсеру Вайнштейну прокуратура Нью-Йорка предъявит обвинения в изнасиловании

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Прокуратура Нью-Йорка предъявит американскому продюсеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

    Вайнштейн намерен в пятницу сдаться в руки властей мегаполиса. Он будет взят под стражу в связи с разбирательством, касающимся преступлений сексуального характера.

    По сведениям источников СNN, речь идет о двух делах. Прокуратура планирует предъявить ему обвинения в изнасиловании одной женщины, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении другой.

    Из-за скандала 66-летний продюсер покинул основанную им Weinstein Company. Его также исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.

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