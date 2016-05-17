В прошлом году 87 религиозным общинам в Азербайджане​ была выделена финансовая помощь

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году 87 религиозным общинам, функционирующим в Азербайджане, была выделена финансовая помощь.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Государственного комитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) за 2015-й год.

В докладе отмечается, что 19 из них являются неисламскими общинами, 68 - исламскими общинами.

За счет выделенных средств в отчетном году при поддержке ГКРРО общины провели в городе Баку и в регионах различные мероприятия по религиозному просвещению и пропаганде национальных и нравственных ценностей, по защите молодежи от влияния религиозного радикализма.