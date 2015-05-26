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    ​В одном из госкомитетов Азербайджана произведены структурные реформы и кадровые изменения

    Помощник Мубариза Гурбанлы возглавит новый отдел в комитете

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана произведены структурные реформы и кадровые изменения.

    Как сообщает Report, численность работников Госкомитета увеличена до двух раз. В комитете создано два новых отдела, один из которых - отдел просвещения, а другой - отдел общественных связей и информации. Кроме того, частично ограничены полномочия отдела религиоведческой экспертизы, общественных вопросов и аналитического анализа. Название отдела также изменено.

    Впредь отдел данного комитета будет называться отделом религиоведческой экспертизы.

    Помощник председателя комитета Мубариза Гурбанлы Амиль Джавадов возглавит новый отдел в комитете - отдел общественных связей и информации. 

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