УМК: Для повторного совершения умры паломникам придется выплатить дополнительную сумму

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Государство узаконило дополнительную оплату в 530 долларов совершающими во второй раз умру в Саудовскую Аравию верующими".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий делами Управления мусульман Кавказа, руководитель группы паломников Гамдулла Бабаев.

По его словам, Саудовская Аравия официально проинформировала их по этому поводу: "Дополнительный взнос будут выплачивать лишь паломники, совершающие повторную умру. Данное правило не распространяется на паломников, совершающих Хадж".

Г.Бабаев сказал, что в настоящее время имеются обращения для паломничества умра и производится прием документов: "Первая партия паломников совершит умру, как только наберется группа из 25-ти человек. Для совершения паломничества умра верующим придется заплатить 1500-2500 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 1200-2300 долларов".