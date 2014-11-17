Президент Азербайджана: "Процессы указывают на отсутствие альтернативы мультикультурализму в мире"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ “Сегодня Азербайджан, известный во всем мире как толерантная страна, выступает с призывами к обеспечению межцивилизационного диалога, международного мира и безопасности, и делает в этом направлении конкретные шаги". Как сообщает Report, об этом было сказано в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам международной конференции по укреплению религиозной толерантности, организованной при совместной поддержке организации офиса проектного координатора ОБСЕ в Баку, Азербайджанского правительства, Управления мусульман Кавказа и Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО. Обращение зачитал государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев.

“Проведение международных форумов в нашей стране, саммитов с участием мировых лидеров, обсуждений волнующих человечество глобальных проблем в контексте международной толерантности за последние годы является наглядным примером этому. Сегодня этнополитические процессы, попытки использования религии в политических амбициях, рост радикализма и экстремизма, наблюдаемые в рядах стран, указывают на отсутствие альтернативы мультикультурализму в мире”.