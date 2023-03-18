Председатель Управления мусульман Кавказа посетит Саудовскую Аравию

19-24 марта председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по приглашению министра по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия шейха Абдуллатифа аль-Ашейха совершит визит в эту страну.

19-24 марта председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по приглашению министра по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия шейха Абдуллатифа аль-Ашейха совершит визит в эту страну.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в рамках поездки Аллахшукюр Пашазаде встретится с министром Саудовской Аравии шейхом Абдуллатифом аль-Ашейхом, будут обсуждены двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также предусмотрены встречи шейх уль-ислама А.Пашазаде с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абдул Каримом аль-Исcой, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Брахимом Тахой, официальными лицами Королевства Саудовская Аравия.