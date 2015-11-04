Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Месяц Мухаррам завершится 12 ноября по григорианскому календарю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на календарь Управления мусульман Кавказа, подготовленный на основе данных, представленных Шемахинской астрофизической обсерваторией Национальной академии наук Азербайджана.

Первый день месяца Сафар лунного календаря приходится на 13 ноября.

На 20-й день месяца Сафар, то есть 2 декабря, приходится арбаин (40 дней со дня гибели Имама Хусейна(а)).

Месяц Сафар завершится 12 декабря.