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    Аллахшукюр Пашазаде: Ни в одном другом государстве уровень толерантности не на столь высоком уровне, как в Азербайджане

    Хотим показать миру, что в Азербайджане преобладает единство

    Баку. 18 июля. REPORTAZ/ "Азербайджан действительно толерантная страна. Ни в одном другом государстве уровень толерантности не на столь высоком уровне, как в Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Хаджи Аллахшукюр Пашазаде.

    По его словам, в стране существует единство мусульман, как сунниты, так и шииты совершают намаз вместе: "В связи с этим хотим показать миру, что в Азербайджане преобладает единство.

    Государство создало для этого условия, а фундамент был заложен Гейдаром Алиевым. Сейчас эта политика продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Государством сделана большая работа для духовного возрождения нации".

    Председатель УМК также отметил о недопустимости войн, совершаемых от имени Ислама: "Вам известно, что в различных странах мира совершаются беспорядки, пользуются именем Ислама. Мусульманин не должен проливать кровь мусульманина. Ислам не принимает межрелигиозных противостояний. Мы являемся сторонниками равенства и мира".  

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