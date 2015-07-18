Аллахшукюр Пашазаде: Ни в одном другом государстве уровень толерантности не на столь высоком уровне, как в Азербайджане

Баку. 18 июля. REPORTAZ/ "Азербайджан действительно толерантная страна. Ни в одном другом государстве уровень толерантности не на столь высоком уровне, как в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Хаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, в стране существует единство мусульман, как сунниты, так и шииты совершают намаз вместе: "В связи с этим хотим показать миру, что в Азербайджане преобладает единство.

Государство создало для этого условия, а фундамент был заложен Гейдаром Алиевым. Сейчас эта политика продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Государством сделана большая работа для духовного возрождения нации".

Председатель УМК также отметил о недопустимости войн, совершаемых от имени Ислама: "Вам известно, что в различных странах мира совершаются беспорядки, пользуются именем Ислама. Мусульманин не должен проливать кровь мусульманина. Ислам не принимает межрелигиозных противостояний. Мы являемся сторонниками равенства и мира".