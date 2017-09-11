Азербайджанские паломники с завтрашнего дня начнут возвращаться в Баку

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Первая группа паломников, отправившихся из Азербайджана в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа, завтра вернется на Родину.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
В сообщении отмечается, что в настоящее время большинство паломников отправились из Мекки в Медину.
12 сентября вылетит самолёт с первой группой паломников на борту. Он приземлится в столице Азербайджана в 16:30 по бакинскому времени.
В тот же день будет осуществлен еще один авиарейс, который доставит паломников на Родину.
Остальные паломники вернутся в Азербайджан 13, 14 и 15 сентября.
Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 человек.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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