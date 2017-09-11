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    Азербайджанские паломники с завтрашнего дня начнут возвращаться в Баку

    Первый самолет приземлится в 16:30© Report/ Firi Salim

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Первая группа паломников, отправившихся из Азербайджана в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа, завтра вернется на Родину.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

    В сообщении отмечается, что в настоящее время большинство паломников отправились из Мекки в Медину.

    12 сентября вылетит самолёт с первой группой паломников на борту. Он приземлится в столице Азербайджана в 16:30 по бакинскому времени.

    В тот же день будет осуществлен еще один авиарейс, который доставит паломников на Родину.

    Остальные паломники вернутся в Азербайджан 13, 14 и 15 сентября.

    Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 человек.

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