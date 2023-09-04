Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межконфессиональном форуме G20 в Индии

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межконфессиональном форуме G20 в Индии.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межконфессиональном форуме G20 в Индии.

Как сообщает Report, форум на тему "Установление мира и устойчивого развития в мире посредством межрелигиозной гармонии" пройдёт в индийском городе Пуна с 5 по 7 сентября.

Председатель УМК выступит на пленарном заседании форума в день открытия. Кроме того, на полях форума Пашазаде примет участие в различных культурных программах, проведет встречи с участниками форума и официальными лицами.

Азербайджан на Межконфессиональном форуме G20 также представит исполнительный директор бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.

Межконфессиональный форум G20 организован в преддверии саммита "Большой двадцатки", который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Аллахшукюр Пашазаде примет участие в работе форума по приглашению президента Ассоциации межконфессионального форума G20 Коула Дарема.