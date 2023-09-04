Представитель ОИС: Разрушение могил и мечетей - преступление против человечности

"Мы увидели на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана разрушенные могилы и мечети. Это преступление против человечности".

"Мы увидели на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана разрушенные могилы и мечети. Это преступление против человечности".

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже заявил заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хаджи Али Ачыкгуль.

По его словам, основная целью визита является расследование на месте военных преступлений, совершенных Арменией, документирование, подготовка отчета на основе полученных фактов и доведение до международной общественности фактов нарушения прав человека в Карабахе и на других оккупированных территориях в период 30-летней оккупации: "Прежде чем посетить Гянджу, мы побывали в Физули и Агдаме. Разрушение кладбищ и мечетей, снесение надгробий, осквернение могил- это основные преступления против человечности, которые мы увидели на освобожденных территориях".