​В Азербайджане подорожало промышленное производство

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В декабре текущего года в Азербайджане цены производителей в сфере горнодобывающей промышленной продукции выросли на 1%, в сфере перерабатывающей промышленности сократились на 2,5%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов, производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом, паром не изменились.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в целом, цены производителей промышленной продукции в месячном сравнении выросли на 0,4%. В сфере горнодобывающей промышленности цены производителей сырой нефти выросли на 1%, по добыче металлических руд снизились на 4,2%.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей фармацевтической продукции выросли на 6%, химической продукции - 0,7%, дерева и изделий из дерева, а также табачных изделий - 0,2%, продовольственных товаров - 0,1%.

В сфере перерабатывающей промышленности по другим видам деятельности серьезных изменений цен производителей не наблюдалось.