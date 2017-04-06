SOCAR Rus начинает реализацию полиэтилена высокого давления на бирже "Санкт-Петербург"

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджанской Республики (SOCAR) в России SOCAR Rus приступает к реализации полиэтилена высокого давления на бирже АО "Санкт-Петебург", передает Report со ссылкой на сообщение биржи.

В сообщении отмечается, что компания SOCAR Rus, являющаяся активным участником биржевых торгов нефтепродуктами, нефтехимией и СУГ, начинает с 7 апреля текущего года выставлять на продажу полиэтилен ПВД 15803-020 производства Производственного объединения "Азерхимия" на бирже АО "Санкт-Петербург" на условиях самовывоза автотранспортом покупателя с территории склада ОАО "Ногинский складской комплекс".