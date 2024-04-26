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Монголия и Британия будут сотрудничать в области редкоземельных металлов

Монголия и Британия будут сотрудничать в области редкоземельных металлов Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Монголию подписал меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
Промышленность
26 апреля 2024 г. 08:46
Монголия и Британия будут сотрудничать в области редкоземельных металлов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Монголию подписал меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

Как передает Report, об этом сообщил монгольский МИД.

"В ходе визита главы МИД Великобритании в Монголию была представлена дорожная карта развития сотрудничества по редкоземельным металлам. Меморандум о сотрудничестве в области геологии подписан с министром горнорудной отрасли и тяжелой промышленности страны Жамбалын Ганбаатаром", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

По его информации, заключение меморандума откроет возможности для сотрудничества в проведении детальных исследований минеральных ресурсов Монголии, обмене научной информацией в области геологии и подготовке специалистов. Для этого меморандум подписали геологические службы двух стран.

"Также министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг обсудила с британским коллегой расширение сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры, образования, туризма, электронного правительства и подписала дорожную карту по доведению сотрудничества до всеобъемлющего уровня партнерства", - отметили в МИД.

Основными полезными ископаемыми, добываемыми в Монголии, считаются цветные и редкоземельные металлы, золото, серебро, уран, уголь. На 2022 год монгольские геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов, всего их в стране может быть около 80.

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