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Завод венгерского инвестора будет запущен в Азербайджане в следующем году

Завод венгерского инвестора будет запущен в Азербайджане в следующем году Завод компании Hell Energy в Азербайджане с годовой производственной мощностью 700 млн алюминиевых банок с напитком будет запущен в следующем году.
Промышленность
25 апреля 2024 г. 13:05
Завод венгерского инвестора будет запущен в Азербайджане в следующем году

Завод компании Hell Energy в Азербайджане с годовой производственной мощностью 700 млн алюминиевых банок с напитком будет запущен в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорилось на 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Завод, который будет построен по соглашению между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Минэкономики и венгерской компанией Hell Energy на территории свободной экономической зоны "Алят" с использованием передовых европейских технологий, на начальном этапе будет производить 415 млн алюминиевых банок с напитком в год.

В рамках проекта планируется создать более 300 рабочих мест. Инвестиционная стоимость проекта составляет 211 млн долларов США.

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Версия на английском языке Hungary's Hell Energy to launch new factory in Azerbaijan next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Hell Energy” şirkətinin inşa edəcək zavodun istifadəyə veriləcək vaxt açıqlanıb

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