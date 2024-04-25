Завод венгерского инвестора будет запущен в Азербайджане в следующем году

Завод компании Hell Energy в Азербайджане с годовой производственной мощностью 700 млн алюминиевых банок с напитком будет запущен в следующем году.
Как сообщает Report, об этом говорилось на 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.
Завод, который будет построен по соглашению между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Минэкономики и венгерской компанией Hell Energy на территории свободной экономической зоны "Алят" с использованием передовых европейских технологий, на начальном этапе будет производить 415 млн алюминиевых банок с напитком в год.
В рамках проекта планируется создать более 300 рабочих мест. Инвестиционная стоимость проекта составляет 211 млн долларов США.