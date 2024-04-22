В ЗАО "AzerGold" зафиксирован рост объемов добычи

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" успешно выполнило операции по добыче и продаже в январе-марте 2024 года.

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" успешно выполнило операции по добыче и продаже в январе-марте 2024 года.

Как передает Report, за указанный период ЗАО добыло 11,5 тыс. унций золота, 25,5 тыс. унций серебра. Таким образом, план по добыче золота за первые три месяца текущего года перевыполнен на 2%, а по добыче серебра – на 1%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в золотодобыче достигнут рост на 58%, в добыче серебра – на 25%.

Также в течение первого квартала текущего года акционерное общество реализовало на местном и международном рынках 6,6 тыс. унций золота и 23,7 тыс. унций серебра, в результате чего в экономику страны было привлечено 25,2 млн. манатов.

По состоянию на 1 апреля 2024 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, составил 1 млрд 213 млн 911 тыс. манатов. 1 млрд 158 млн 829 тыс. манатов из них составляют доходы от экспорта, а 55 млн 82 тыс. манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" планирует добыть и реализовать в текущем году 70 тыс. унций золота. Это на 10% больше в добыче и на 3% больше в продажах по сравнению с показателями 2023 года.