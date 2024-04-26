В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Состоялся визит в Агдамский район рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации террито

Состоялся визит в Агдамский район рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В поездке приняли участие представители ANAMA и соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

Чены рабочей группы ознакомились с деятельностью групп по разминированию в Агдамском районе, понаблюдали за ходом реализуемых проектов, в том числе за процессом обезвреживания обнаруженных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках визита в Агдамском районе состоялось очередное заседание рабочей группы.