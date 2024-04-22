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Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ

Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ Строительство БАМ объединило все республики Советского Союза.
Промышленность
22 апреля 2024 г. 21:34
Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ

Строительство БАМ объединило все республики Советского Союза.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"Это на самом деле так. Неслучайно ее (БАМ – ред.) называли всесоюзной стройкой. И мы, конечно, гордимся, что и азербайджанские строители, специалисты принимали активное участие в строительстве", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Fəxr edirik ki, azərbaycanlı mütəxəssislər BAM-ın tikintisində fəal iştirak ediblər

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