Стальной фундамент Азербайджана

18-19 апреля в Баку прошла четвертая международная конференция "Рынок металлов Центральной Азии и Кавказа". Целью конференции было обсуждение текущих тенденций и перспектив рынка металлов в Центральной Азии и Кавказском регионе. Обсуждались инвестиционные

18-19 апреля в Баку прошла четвертая международная конференция "Рынок металлов Центральной Азии и Кавказа". Целью конференции было обсуждение текущих тенденций и перспектив рынка металлов в Центральной Азии и Кавказском регионе. Обсуждались инвестиционные инициативы в черной металлургии по этим направлениям, сложившаяся ценовая динамика и особенности развития конкретных регионов.

ЗАО Baku Steel Company (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказа, выступила главным партнером и активным участником международной конференции, организованной журналом "Металлоснабжение и сбыт", специализирующимся в области металлургии Российской Федерации. В ходе конференции генеральный директор BSC Камал Ибрагимов дал интервью вышеупомянутому СМИ.

- Уважаемый господин Ибрагимов, расскажите, пожалуйста, о сферах деятельности, которые Baku Steel Company представляет в настоящее время. Какие технологии и методы производства вы используете для обеспечения высокого качества продукции?

- Отвечая на ваш вопрос, хочу дать более обширную информацию. ЗАО "Baku Steel Company" (BSC) — первое современное сталелитейное предприятие, созданное в Кавказском регионе. В настоящее время производственная мощность составляет 800 тыс. т стали в год. BSC принята в постоянные члены Всемирной ассоциации стали (World Steel Association) — престижной международной организации металлургов мира. И Baku Steel Company — единственная азербайджанская компания на Южном Кавказе, которая является членом этой организации. Помимо этого, я как генеральный директор компании был принят в Совет членов ассоциации.

Используя современные технологии выплавки и непрерывной разливки стали, BSC производит стандартную продукцию из углеродистой и легированной стали — квадратные и круглые заготовки, строительную арматуру, бесшовные трубы для нефтегазового сектора и общего назначения, ферросилиций, а также швеллеры, уголки, двутавры, катанку (стальная проволока) и фасонное литье.

Качество продукции и соответствие растущим требованиям клиентов — важнейшие элементы стратегии BSC, в соответствии с которыми разрабатываются и реализуются планы модернизации входящих в состав компании предприятий. На данный момент на всех производствах работают современные лаборатории, позволяющие проверять качество продукции в режиме реального времени.

Компания производит сталь электрометаллургическим способом в электродуговых печах (ЭДП) с использованием металлолома и прямовосстановленного железа, что обеспечивает экологическую чистоту производства и позволяет выпускать широкий ассортимент сталей с особыми химическим составом и свойствами. Компания на регулярной основе внедряет новые технологии в управление производственным процессом для повышения эффективности производства и совершенствования качества продукции. Из последних проектов можно отметить систему распознавания шлака и автоматизированную систему регулирования электродов. Недавно сконструированная система разливки стали закрытой струей способствует получению еще более качественного конечного продукта с защитой металла от внешних воздействий при разливке. В дополнение к установке "печь-ковш" на заводе установлена система вакуумной дегазации, предназначенная для очистки жидкой стали от содержащихся в ней газов (водорода, кислорода, азота) при вторичной обработке.

BSC сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015, и в настоящее время мы активно работаем над совершенствованием системы управления качеством в производстве бесшовных труб и над соответствием требованиям стандарта качества Американского института нефти (API) Q1.

- Как ваша компания влияет на развитие металлургической промышленности в Азербайджанской Республике?

- Хотел бы отметить, что BSC является крупным налогоплательщиком и экспортером в ненефтяном секторе в Азербайджане. Особое внимание мы уделяем успешной реализации международных программ устойчивого развития, партнером которых является Азербайджан, национальным приоритетам социально-экономического развития и активно участвуем в существующих инициативах в этом направлении.

Кроме того, компания поддерживает новые металлургические проекты и инвестиции, способствуя развитию отрасли в целом, а также стремится соответствовать мировым стандартам качества, что позволит повысить конкурентоспособность металлургии в Азербайджане. В последние годы мы инвестируем в проекты, направленные на увеличение производства. Так, была установлена новая машина непрерывного литья заготовок, расширена продукция ферросплавного производства, бóльшая часть которой направляется на экспорт.

Ежегодное участие в международных семинарах и выставках по металлургии позволяют быть в курсе последних инноваций, тенденций в металлургической промышленности и передовых методов производства. Также BSC регулярно приглашает ведущих поставщиков оборудования для диагностики производственного процесса и выявления способов повышения качества производства.

Находясь в центре развития металлургии в Азербайджане, компания уделяет внимание не только технологическим достижениям, но и развитию компетенций и профессиональных навыков. Активное сотрудничество с местными университетами направлено на создание взаимовыгодных программ, расширяющих базу знаний в области металлургии. BSC сотрудничает с местными поставщиками и предприятиями, способствуя развитию локальных цепочек поставок и поддерживая производство материалов и комплектующих.

- Каковы ваши дальнейшие планы по расширению производства и увеличению выпуска металлопродукции? На какие рынки планируете выйти в ближайшем будущем?

- В 2022—2023 гг. мы совместно с ведущей международной консалтинговой компанией разработали инвестиционную стратегию. В настоящее время ведется технико-экономическая оценка отдельных проектов с привлечением различных передовых европейских компаний, целью которой является расширение производственных мощностей и увеличение выпуска металлопродукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с разработанной стратегией. Также подготовлен план мероприятий по повышению коммерческой эффективности, по созданию партнерств и по расширению дистрибьюторской сети на зарубежных рынках. Одним из важных достижений в реализации данного плана стало начало поставок бесшовных труб нефтяного сортамента OCTG (Oil Country Tubular Goods) на североамериканский рынок в 2023 г.

В настоящее время BSC модернизирует предприятие по производству бесшовных труб — "Азербору" (г. Сумгайыт). Завод был основан в 1947 г. и на протяжении десятилетий является флагманом местной металлургии. Первый этап модернизации находится на стадии реализации, второй — на стадии технико-экономического обоснования. В соответствии со стратегией годовое производство трубной продукции должно увеличиться более чем до 100 тыс. т.

Благодаря успешной реализации стратегии у нас появились большие перспективы на рынках Европы, Ближнего Востока и Америки, что позволяет не только увеличить объемы производства, но и расширить географию экспорта. На сегодняшний день мы экспортировали продукцию более чем в 20 стран мира. Частью данной стратегии является развитие ферросплавного производства. В ближайшее время планируем начать производство качественного FeSi75, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и увеличить экспорт продукции в Европу, Америку и Азию.

К дальнейшим стратегическим планам по расширению производства и увеличению выпуска металлопродукции относится модернизация прокатного производства. На данном этапе ведутся переговоры с зарубежными партнерами. Рассматриваемые предложения по модернизации направлены на более эффективное использование энергии, сырья и других ресурсов, что позволит снизить затраты и улучшить экономическую эффективность производства.

- Как вы оцениваете рынок металлопродукции Азербайджанской Республики в настоящее время и в будущем? Какими преимуществами обладает ваша компания по сравнению с конкурентами?

- Реализация приоритетных проектов социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2030 г. (ускорение процесса урбанизации, реконструкционные и восстановительные работы в Карабахе, быстрое развитие инфраструктуры и строительства в других регионах страны) является основным драйвером роста спроса на сортовой прокат. Увеличение потребности в высококачественных трубах в нефтегазовом секторе Азербайджана также стимулирует развитие производства труб.

Основываясь на анализе рынка, можно сказать, что потребление стали в стране продолжит расти на 4-5% в год. BSC является основным поставщиком сортового проката на внутренний рынок. Главными стратегическими преимуществами нашей компании являются новейшие технологии, современное оборудование и масштаб производственной деятельности, позволяющие выпускать продукцию высокого качества. BSC обладает сертификатами, подтверждающими соответствие продукции международным стандартам. В компании работают сотрудники с многолетним опытом, знаниями и навыками. Также ключевая роль нашего завода как лидера рынка заключается в разработке и внедрении ценовой политики и в обеспечении больших объемов производства для внутреннего рынка.

- Какие возможности вы предоставляете своим сотрудникам для профессионального роста и развития?

- Подчеркну, что за последние три года количество сотрудников в BSC увеличилось более чем на 45% и достигло 2,2 тыс. человек. Всем сотрудникам предоставлены равные возможности для карьерного роста. Чтобы поддержать их личное и профессиональное развитие, компания организует тренинги по 28 направлениям в нашем тренинговом центре, мероприятия по укреплению командного духа (тимбилдинг), семинары и вебинары. Для расширения знаний по отдельным техническим и управленческим вопросам мы совместно с международными партнерами организуем программы по обмену опытом.

В нашей компании значительную роль в усилении социальной защиты металлургов, в более полном удовлетворении социальных потребностей работников, в улучшении условий их труда и материального благосостояния играет профсоюз. Так, в течение года сотни сотрудников по линии профсоюза направляются в лечебные центры страны.

К ведущим направлениям также относится охрана труда и безопасности сотрудников. С этой целью мы приглашаем зарубежных специалистов, проводим тренинги и создаем безопасные рабочие места. BSC успешно прошла сертификацию ISO 45001:2018 в области безопасности производства.

- Осуществляет ли компания программы социальной поддержки и благотворительные инициативы?

- Приоритетными направлениями проектов корпоративной социальной ответственности (КСО) являются поддержка развития образования и спорта, реализация различных социальных проектов и защита окружающей среды. Неотъемлемая часть проектов КСО — оказание социальной помощи ветеранам, сражавшимся за территориальную целостность государства, семьям шехидов, а также малообеспеченным семьям. Мы принимаем меры по улучшению социального благосостояния данной группы населения.

Также BSC на постоянной основе поддерживает развитие человеческого капитала нашей страны и подготовку квалифицированного персонала с производственным опытом. Только за последние два года более 1 тыс. студентов из местных университетов прошли производственную практику на наших предприятиях. В рамках поддержки образования BSC стала официальным партнером проекта "ИТ-Академия", которая готовит профессиональные кадры в сфере информационных технологий для развития цифровой экономики и формирования экосистемы на основе высоких технологий в Азербайджане. В ходе учебного процесса студенты приобрели уникальный профессиональный опыт и практические навыки решения реальных задач. Помимо прочего, в рамках проектов КСО мы совместно с Национальным центром гематологии и переливания крови ежегодно организуем кампании по сдаче крови для людей, страдающих талассемией.

- Какие меры принимаются для минимизации воздействия деятельности компании на окружающую среду?

- Скажу так: в своей стратегии особое внимание мы уделили охране окружающей среды. Компания входит в число производителей, выплавляющих сталь в электродуговых печах (ЭДП), на долю которых приходится 30% мирового производства стали. Выплавка стали в ЭДП — основное направление "зеленого" производства стали, что признается такими организациями, как Всемирная ассоциация стали, благодаря вкладу в сокращение выбросов углекислого газа, в сохранение ресурсов и в повышение энергоэффективности в металлургической промышленности.

Сталеплавильный цех оборудован современным оборудованием для очистки отходящих газов. Так, здесь функционируют две системы газопылеулавливающего устройства мощностью 1,5 млн м³ в час. В 2024 г. планируем модернизировать всю газопылеулавливающую систему. Значительная часть отходов, образующихся в производственном процессе (шлаки, пыль металлургического производства и др.), подвергается переработке и реализуется в качестве сырья для смежных производств.

Дополнительно отмечу, что 2024 г. в стране объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Поэтому BSC планирует более интенсивно реализовывать и расширять свои экологические инициативы. Наряду с другими акциями, компания активно участвует в акциях по посадке деревьев с целью защиты экосистемы, биоразнообразия и растительности Азербайджана. Так, совместно с партнером мы ежегодно реализуем проекты, направленные на осведомленность об экологических проблемах среди общественности посредством произведений искусства. Представленные в рамках проектов экспозиции созданы из мусора, собранного в результате уборочных работ, которые проводились в разных районах столицы.

Кроме того, в течение 2024 г. BSC планирует полностью применить процедуры и получить сертификат ISO 14001.