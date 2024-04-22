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ЗАО Baku Steel Company представило Азербайджан на выставке "Tube 2024" в Германии

ЗАО Baku Steel Company представило Азербайджан на выставке "Tube 2024" в Германии С 15 по19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе (Германия) прошла ведущая в мире выставка трубной промышленности "Tube 2024".
Промышленность
22 апреля 2024 г. 16:42
ЗАО Baku Steel Company представило Азербайджан на выставке Tube 2024 в Германии

С 15 по19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе (Германия) прошла ведущая в мире выставка трубной промышленности "Tube 2024".

На этой выставке Азербайджан был представлен крупнейшей и передовой металлургической компанией Кавказа, ЗАО Baku Steel Company (BSC). На выставке "Tube 2024", где свои услуги и продукцию продемонстрировали более 2 600 компаний из 60 стран мира, представители BSC представили информацию о продукции своей компании, а также о металлургическом секторе Азербайджана в целом и его перспективах.

Впервые выставка сопровождалась насыщенной программой лекций, презентаций, специальных шоу и цифровых экскурсий. Обсуждались такие темы, как экологически чистые металлы, водород, трубы, технологии резки и обработки, нержавеющая сталь и многое другое. Также была представлена информация о новостях и тенденциях в области новейших решений в направлении цифровизации.

На выставке "Tube 2024" эксперты многочисленных компаний-экспонентов представили стратегии устойчивого развития своих компаний и рассказали об уже достигнутых успехах в области декарбонизации. Они также обсудили с аудиторией пути к “зеленой” трансформации, энергетической и климатической политике.

Выставка "Tube 2024", ориентированная в основном на машиностроительный, нефтегазовый, химический и строительный секторы, стала чрезвычайно важной платформой для налаживания связей и выхода на новые рынки. Например, представители BSC провели продуктивные переговоры с потенциальными покупателями продукции компании с целью установления сотрудничества с некоторыми ведущими мировыми производителями оборудования в рамках реализуемых проектов модернизации.

Стенд BSC, представляющей Азербайджан, на котором была представлена продукция компании, вызвал большой интерес среди посетителей и участников выставки. Компания стремится представить миру металлургический потенциал нашей страны и расширить горизонты сотрудничества за счет участия в будущих международных мероприятиях.

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Версия на английском языке ФотоBaku Steel Company CJSC represented Azerbaijan at the “Tube 2024” exhibition in Germany
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Steel Company” QSC Almaniyada “Tube 2024” sərgisində Azərbaycanı təmsil edib

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