ЗАО Baku Steel Company представило Азербайджан на выставке "Tube 2024" в Германии

С 15 по19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе (Германия) прошла ведущая в мире выставка трубной промышленности "Tube 2024".

С 15 по19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе (Германия) прошла ведущая в мире выставка трубной промышленности "Tube 2024".

На этой выставке Азербайджан был представлен крупнейшей и передовой металлургической компанией Кавказа, ЗАО Baku Steel Company (BSC). На выставке "Tube 2024", где свои услуги и продукцию продемонстрировали более 2 600 компаний из 60 стран мира, представители BSC представили информацию о продукции своей компании, а также о металлургическом секторе Азербайджана в целом и его перспективах.

Впервые выставка сопровождалась насыщенной программой лекций, презентаций, специальных шоу и цифровых экскурсий. Обсуждались такие темы, как экологически чистые металлы, водород, трубы, технологии резки и обработки, нержавеющая сталь и многое другое. Также была представлена информация о новостях и тенденциях в области новейших решений в направлении цифровизации.

На выставке "Tube 2024" эксперты многочисленных компаний-экспонентов представили стратегии устойчивого развития своих компаний и рассказали об уже достигнутых успехах в области декарбонизации. Они также обсудили с аудиторией пути к “зеленой” трансформации, энергетической и климатической политике.

Выставка "Tube 2024", ориентированная в основном на машиностроительный, нефтегазовый, химический и строительный секторы, стала чрезвычайно важной платформой для налаживания связей и выхода на новые рынки. Например, представители BSC провели продуктивные переговоры с потенциальными покупателями продукции компании с целью установления сотрудничества с некоторыми ведущими мировыми производителями оборудования в рамках реализуемых проектов модернизации.

Стенд BSC, представляющей Азербайджан, на котором была представлена продукция компании, вызвал большой интерес среди посетителей и участников выставки. Компания стремится представить миру металлургический потенциал нашей страны и расширить горизонты сотрудничества за счет участия в будущих международных мероприятиях.