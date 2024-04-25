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Toyota в 2023 финансовом году произвела по всему миру рекордное количество машин

Toyota в 2023 финансовом году произвела по всему миру рекордное количество машин Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в 2023 финансовом году (апрель 2023 - март 2024 года) выпустила на своих заводах по всему миру более 9,97 млн машин, что стало рекордом за все время существования компании.
Промышленность
25 апреля 2024 г. 09:13
Toyota в 2023 финансовом году произвела по всему миру рекордное количество машин

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в 2023 финансовом году (апрель 2023 - март 2024 года) выпустила на своих заводах по всему миру более 9,97 млн машин, что стало рекордом за все время существования компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует официальный отчет компании.

По его данным, объем производства увеличился на 9,2% по сравнению с показателем предыдущего года. Однако корпорация не смогла достичь запланированной цели в 10,1 млн автомобилей. Это было связано с проблемами, вызванными, в частности, с подтасовками данных и другими скандалами на заводах поставщиков, а также в одной из фирм, входящих в группу Toyota Motor.

В 2023 финансовом году она продала по всему миру свыше 10,3 млн автомобилей, что также стало рекордом за все время существования корпорации. Объем реализации продукции возрос на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Это было связано со стабильным спросом в США, странах Евросоюза и в самой Японии. В то же время объем продаж сократился в Китае, на крупнейшем автомобильном рынке.

Как говорится в отчете, наибольшим спросом по всему миру сейчас пользуются гибридные бензиново-электрические машины.

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Версия на английском языке Toyota global vehicle sales at record high in 2023

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