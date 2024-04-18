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Бизнесменам из Татарстана предложено инвестировать в промзоны Азербайджана

Бизнесменам из Татарстана предложено инвестировать в промзоны Азербайджана Бизнесменам из Татарстана (РФ) предложено воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в промышленных зонах Азербайджана.
Промышленность
18 апреля 2024 г. 11:47
Бизнесменам из Татарстана предложено инвестировать в промзоны Азербайджана

Бизнесменам из Татарстана (РФ) предложено воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в промышленных зонах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Обсуждения по этому поводу состоялись на встрече делегации во главе с вице-премьером Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко с председателем правления Агентства Сеймуром Адыгезаловым.

Адыгезалов проинформировал делегацию о промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства, рассказал о благоприятных инвестиционных возможностях, созданных здесь для предпринимателей.

На встрече были обсуждены инвестиционные проекты в промышленных зонах, перспективы сотрудничества между Агентством и технополисом "Химград" Республики Татарстан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTatarıstanlı iş adamları sənaye zonalarına investisiya yatırmağa dəvət olunub

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