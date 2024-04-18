Бизнесменам из Татарстана предложено инвестировать в промзоны Азербайджана

Бизнесменам из Татарстана (РФ) предложено воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в промышленных зонах Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.
Обсуждения по этому поводу состоялись на встрече делегации во главе с вице-премьером Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко с председателем правления Агентства Сеймуром Адыгезаловым.
Адыгезалов проинформировал делегацию о промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства, рассказал о благоприятных инвестиционных возможностях, созданных здесь для предпринимателей.
На встрече были обсуждены инвестиционные проекты в промышленных зонах, перспективы сотрудничества между Агентством и технополисом "Химград" Республики Татарстан.