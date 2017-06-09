SOCAR Methanol планирует произвести 250 тысяч тонн метанола в этом году

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в этом году произвести 250 тысяч тонн метанола на метаноловом заводе.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор ООО SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев в интервью журналу Counsulting and Business: "Одной из наших стратегических задач является повышение эффективности и производительности. То есть произвести как можно больше метанола из одной тысячи кубометров природного газа. В этом году мы планируем произвести 250 тысяч тонн метанола".

По его словам, это в два раза больше, чем за любой из предыдущих годов.

Э.Мустафаев также отметил, что, исходя из стабильного роста мирового спроса на наш продукт, в ближайшие сроки планируется увеличить объем производства и довести его до 500 тысяч тонн в год, а производительность до 90%: "Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн в год".

Отметим, что метаноловый завод, переданный под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года, с января текущего года возобновил производственный процесс на основе новых структурных и управленческих принципов. В январе-мае объемы производства метанола достигли 70,252 тысяч тонн.