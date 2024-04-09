Промышленное производство в Азербайджане незначительно выросло

В январе-марте этого года промышленные предприятия Азербайджана и частные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 15,7 млрд манатов.

В январе-марте этого года промышленные предприятия Азербайджана и частные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 15,7 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 0,2%, а в ненефтегазовом - на 7,8%.

64,5% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 29% - в перерабатывающем секторе, 5,7% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 6% , а товарного газа увеличилась на 5,4%.