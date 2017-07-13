Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана увеличилось на 4,4%

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 18,6 млрд манатов, что на 5,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 4,4%, нефтяном секторе сократился на 7,2%.

Согласно статданным, 70,1% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 24,6% - перерабатывающей сфере, 4,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство нефти в сфере горнорудной промышленности сократилось на 9%, добыча товарного газа – на 0,2%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 2,7%, напитков - на 30,6%, изделий текстильной промышленности - в 2,1 раза, одежды – 57,1%, дерева и изделий из дерева – 82,8%, бумаги и картона – 0,1%, продукции химической промышленности – 22,4%, фармацевтической продукции – в 2,3 раза, резины и пластиковых изделий – 48,5%, строительных материалов – 38,5%, компьютеров и электронных товаров – 75,7%, электрического оборудования – 84,2%, машин и оборудования – 25,1%, прочих транспортных средств – 18,8%, мебели – 28,7%, табачных изделий – 31,4%, кожи и изделий из кожи, обуви – 55,8%, полиграфической продукции – 36,8%, изделий металлургической промышленности – 9,5%, готовых металлургических изделий – 30,3%, установки и ремонта машин и оборудования – 55,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,9%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 1,5%.