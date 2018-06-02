Председатель ОАО "Чистый Город": Необходимо повысить тарифы, чтобы работать с прибылью

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Работа в убыток ОАО "Чистый Город" при министерстве экономики связано с низкими тарифами на перевозки отходов.

Об этом заявил Report председатель Правления структуры Этибар Аббасов.

"Должен быть рассмотрен вопрос о повышении тарифов. Во всем мире эти тарифы высокие, но в Азербайджане низкие. Доходы акционерного общества наряду с перевозками отходов формируются также от продажи выработанной электроэнергии. Тарифный Совет установил тарифы на энергию. Эти вопросы нужно рассмотреть комплексно, необходимо повысить тарифы, чтобы работать с прибылью", - отметил он.