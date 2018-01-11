Petkim стал самым крупным экспортером Эгейского региона

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которого принадлежат Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), получил награды "Самый крупный экспортер" и "Самый крупный экспортер химического сектора" в Эгейском регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на Petkim, на церемонии награждения "Звезды экспорта-2017" министр экономики Турции Нихад Зейбекчи вручил награды гендиректору холдинга Анару Мамедову.

В прошлом году объемы экспорта Petkim составили 671 млн долларов.

Выступая на церемонии, А.Мамедов сказал, что 2017 год стал рекордным по показателям для Petkim. По его словам, в прошлом году Petkim экспортировал продукцию в 69 стран.