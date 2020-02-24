AzerGold начнет эксплуатацию одного из крупнейших месторождений Европы

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Месторождение "Филизчай" в Балакянском районе Азербайджана является одним из крупнейших в Европе по запасам руды и входит в десятку полиметаллических месторождений мира.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

По его словам, запасы цинка, золота, серебра, меди и свинца, рассчитанные для первой фазы месторождения, оцениваются примерно в 60 млн тонн: "В результате исследований планируется увеличить общие запасы руды на месторождении до 120 млн тонн. Следует отметить, что все данные о месторождении "Филизчай" относятся еще к советскому периоду. Их обновление требует времени. В то же время до ввода любого месторождения в эксплуатацию следует пройти несколько этапов. Продолжительность этих этапов зависит от размеров, рельефа, геологического строения и других вопросов. До начала добычи следует оценить потенциальные ресурсы, провести технико-экономическое обоснование, выполнить строительные работы, на что требуются годы".

Он подчеркнул, что с учетом всех этих процессов, активную эксплуатацию месторождения изначально планировалось начать в 2027 году: "Однако мы предприняли все усилия, чтобы ввести месторождение в эксплуатацию двумя годами раньше, в 2025 году. С марта на территории будут проводиться буровые работы, на следующий этап запланированы металлургические испытания. Ввод в эксплуатацию месторождения позволит открыть сотни рабочих мест и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие на территории".