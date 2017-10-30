Азербайджан увеличит производство грузовых автомобилей более чем в 2 раза

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует увеличить производство грузовых автомобилей более чем в 2 раза. Так, в 2018 году ожидается производство 480 единиц грузовых автомобилей, что означает рост в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на экономические показатели прогноза, подготовленного министерство экономики на 2018 год и последующие 3 года.

Предполагается, что производство грузовых автомобилей в 2019 году составит 530 единиц, в 2020 году - 650, в 2021 году - 600 единиц.

Также, в производстве тракторов в следующем году прогнозируются рост. В 2018 году в производстве тракторов по сравнению с ожиданиями 2017 года предусмотрен рост на 15,2% - до 1 365 единиц. Предполагается, что производство в 2019 году составит 1 370 единиц, в 2020 году - 1 360, в 2021 году - 1 520 единиц.