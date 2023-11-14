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Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности

Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности.
Промышленность
14 ноября 2023 г. 16:42
Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности

Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым были рассмотрены вопросы повестки дня экономического сотрудничества наших стран. Кроме того, обсуждены вопросы поддержки устойчивого роста товарооборота, реализации "Дорожной карты" по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Узбекистаном, продвижение совместного производства, сотрудничества в сфере промышленности", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan discuss promoting cooperation in industrial sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla sənayedə tərəfdaşlığın təşviqini müzakirə edib

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