Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности

Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности.

Азербайджан обсудил с Узбекистаном продвижение сотрудничества в сфере промышленности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым были рассмотрены вопросы повестки дня экономического сотрудничества наших стран. Кроме того, обсуждены вопросы поддержки устойчивого роста товарооборота, реализации "Дорожной карты" по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Узбекистаном, продвижение совместного производства, сотрудничества в сфере промышленности", - говорится в публикации.