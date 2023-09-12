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Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли более чем на 10%

Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли более чем на 10% В январе-июле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 159,4 млн манатов.
Финансы
12 сентября 2023 г. 12:52
Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли более чем на 10%

В январе-июле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 159,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,4% больше, чем за тот же период 2022 года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18% - до 1 млрд 068,831 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 7,4% - до 2 млрд 912,714 млн манатов, по акцизам - на 38,8% до 147,604 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 28,1% - до 30,251 млн манатов.

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Версия на английском языке Budget transfers from customs authorities up by over 10% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 10 %-dən çox artıb

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