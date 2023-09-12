Бюджетные поступления по линии таможенных органов в Азербайджане выросли более чем на 10%

В январе-июле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 159,4 млн манатов.

В январе-июле этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 159,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,4% больше, чем за тот же период 2022 года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18% - до 1 млрд 068,831 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 7,4% - до 2 млрд 912,714 млн манатов, по акцизам - на 38,8% до 147,604 млн манатов, а поступления по дорожному налогу снизились на 28,1% - до 30,251 млн манатов.