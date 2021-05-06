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Алюминий подорожал до максимума за три года

Алюминий подорожал до максимума за три года Трейдеров беспокоят новости вокруг отношений Китая и Австралии
Промышленность
6 мая 2021 г. 15:12
Алюминий подорожал до максимума за три года

Стоимость алюминия в четверг подскочила до самого высокого уровня с апреля 2018 года на фоне напряженности между Китаем и Австралией, которая может негативно отразиться на поставках металла, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) росла на 1%, до 2 471,5 долларов США, что является максимальным значением с апреля 2018 года.

Трейдеров беспокоят новости вокруг отношений Китая и Австралии. Ранее в четверг Государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что КНР бессрочно приостанавливает всю активность в рамках китайско-австралийского стратегического и экономического диалога из-за "идеологических предрассудков австралийских официальных лиц".

Китай является крупным импортером рафинированного алюминия, а Австралия — крупным экспортером бокситов и глинозема, то есть сырья, используемого для производства алюминия. "Китай вряд ли запретит импорт австралийских сырьевых товаров, поскольку от них зависит его экономика", — считает старший экономист Wood Mackenzie Янтин Чжоу (Yanting Zhou), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

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Версия на азербайджанском языке Alüminiumun qiyməti son 3 ildə maksimum həddə çatıb
Версия на английском языке Aluminum price rises to maximum in three years

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