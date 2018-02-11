Жители Сеула протестуют против участия атлетов из КНДР в Олимпиаде

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Активисты консервативного толка провели акцию протеста в центре Сеула возле площадки, где должно пройти выступление оркестра Samjiyon из КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

Участники демонстрации, которых было порядка 800 человек, выступали против участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде-2018 в составе единой общекорейской команды. Они разорвали фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына и попытались сжечь флаг КНДР, но их попытку пресекла полиция.