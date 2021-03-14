О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жители Агстафы и Гейгеля задержаны за незаконное хранение оружия

Жители Агстафы и Гейгеля задержаны за незаконное хранение оружия Сотрудники Отдела полиции Агстафинского района конфисковали огнестрельное оружие
Происшествия
14 марта 2021 г. 19:49
Жители Агстафы и Гейгеля задержаны за незаконное хранение оружия

Сотрудники Отдела полиции Агстафинского района конфисковали у жителя села Садыглы Гара Сулейманова одноствольное охотничье ружье "ЗК" 24-го калибра, у жителя села Агсёль – одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 20-го калибра, у жителя Гейгельского района Гусейнбалы Мусаева - одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 16-го калибра, у жителя села Муганлы Алыхана Байрамова - одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 28-го калибра.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий на территории села Садыглы было обнаружено одноствольное охотничье ружье "ТОЗ" 16-го калибра.

В настоящее время полиции ведет расследование по вышеупомянутым фактам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağstafada qanunsuz silah saxlayanlar məsuliyyətə cəlb olunub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi