Жители Агстафы и Гейгеля задержаны за незаконное хранение оружия

Сотрудники Отдела полиции Агстафинского района конфисковали огнестрельное оружие

Сотрудники Отдела полиции Агстафинского района конфисковали у жителя села Садыглы Гара Сулейманова одноствольное охотничье ружье "ЗК" 24-го калибра, у жителя села Агсёль – одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 20-го калибра, у жителя Гейгельского района Гусейнбалы Мусаева - одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 16-го калибра, у жителя села Муганлы Алыхана Байрамова - одноствольное охотничье ружье "ИЖ" 28-го калибра.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий на территории села Садыглы было обнаружено одноствольное охотничье ружье "ТОЗ" 16-го калибра.

В настоящее время полиции ведет расследование по вышеупомянутым фактам.