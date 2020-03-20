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Жителей Гянджи просветили о мерах изоляции в связи с коронавирусом

​Жителей Гянджи просветили о мерах изоляции в связи с коронавирусом

В Гяндже провели мероприятия по поводу социальной изоляции.

Об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что сотрудники Главного управления полиции Гянджи, работая в усиленном режиме, просветили предпринимателей, а также жителей города на тему мер социальной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Главного управления информировали граждан о запрете на пассажироперевозки в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район из других городов и районов республики с 19 по 29 марта. 

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