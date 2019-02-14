В Шамкире мужчина ранил топором супругу и тещу - ОБНОВЛЕНО

Шамкир. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе мужчина ранил топором супругу и тещу.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в доме Наили Эюбовой 1957 г.р. в поселке Кура.

Житель Шамкирского района Эльнур Джафаров 1987 г.р. на почве ревности ранил топором супругу Илаху Джафарову 1988 г.р. и тещу, ударив ее в голову.

Обе женщины помещены в Шамкирскую центральную районную больницу. Состояние потерпевших оценивается как средней тяжести.

Факт расследуется Шамкирской районной прокуратурой.

*** 12:36

Шамкир. 14 февраля. REPORT.AZ/ Житель Шамкира ранил тещу топором.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в поселке Кура.

На почве спора зять нанес Наиле Эюбовой удары топором. Раненая в голову женщина помещена в Шамкирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.