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    Житель Шамахы отрезал палец болгаркой

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Шамахы занимавшийся ремонтными работами мужчина по неосторожности нанес себе увечья.

    Как сообщает ширванское Report, житель поселка Сабир Хаял Хагигат оглу Гулиев 1982 г.р. проводя в доме ремонтные работы отрезал палец правой руки болгаркой.

    Члены семьи доставили пострадавшего в Шамахинскую центральную районную больницу. Больному была оказана первая медицинская помощь, и он был помещен в реанимационное отделение больницы.

    Как сообщили Report в больнице, в настоящее время состояние больного удовлетворительное.

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