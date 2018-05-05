Житель Шамахы отрезал палец болгаркой

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Шамахы занимавшийся ремонтными работами мужчина по неосторожности нанес себе увечья.

Как сообщает ширванское Report, житель поселка Сабир Хаял Хагигат оглу Гулиев 1982 г.р. проводя в доме ремонтные работы отрезал палец правой руки болгаркой.

Члены семьи доставили пострадавшего в Шамахинскую центральную районную больницу. Больному была оказана первая медицинская помощь, и он был помещен в реанимационное отделение больницы.

Как сообщили Report в больнице, в настоящее время состояние больного удовлетворительное.