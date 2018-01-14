Жительница Евлаха отравилась от лекарства

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В поселке Аран Евлахского района произошло отравление.

Как сообщает Ширванское бюро Report, после того как 24-летня Мамедова Дурсун Гусейн гызы приняла обезболивающее лекарство, ее состояние ухудшилось, девушка перенесла аллергический шок и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

После того, как пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, ее разместили в реанимационное отделение.

Сообщается, что Мамедова отравилась от обезболивающего средства "Спазмалгон".