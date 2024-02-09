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Житель Кюрдамира задержан по подозрению в убийстве матери и односельчанина

Житель Кюрдамира задержан по подозрению в убийстве матери и односельчанина В Кюрдамирском районе совершено двойное убийство, в качестве подозреваемого задержан сын одной из убитых, 43-летний житель села Шыхымлы Ильхам Алыев.
Происшествия
9 февраля 2024 г. 14:13
Житель Кюрдамира задержан по подозрению в убийстве матери и односельчанина

В Кюрдамирском районе совершено двойное убийство, в качестве подозреваемого задержан сын одной из убитых, 43-летний житель села Шыхымлы Ильхам Алыев.

Об этом верхнеширванскому бюро Report сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, Ильхам Алыев подозревается в ранении одного и убийстве двух человек, в том числе своей матери Насибы Алиевой (1949 г.р.).

В ведомстве добавили, что мужчина нанес колото-резаные ранения Алиевой и своему односельчанину Вугару Мамедову (1970 г.р.) в доме, где они проживали с матерью. Затем, тем же ножом тяжело ранил другого односельчанина Фамиля Шюкюрова (1980 г.р.) на территории села.

Сообщается, что Алиева и Шюкюров скончались от полученных ранений. По неподтвержденной информации, Алыев перерезал своей матери горло.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmir sakini anası və qonşusunu qətlə yetirib, bir nəfəri isə ağır yaralayıb - YENİLƏNİB-2

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