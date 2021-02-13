Житель Имишли разобрал крышу магазина и украл из сейфа крупную сумму

В Имишлинский районный отдел полиции поступило обращение о краже денег на сумму 12 800 манатов из сейфа в одном из магазинов, расположенных на территории района.

В Имишлинский районный отдел полиции поступило обращение о краже денег на сумму 12 800 манатов из сейфа в одном из магазинов, расположенных на территории района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий житель района, ранее судимый Хидаят Рустамов, был задержан по подозрению в краже.

На допросе Рустамов признался, что, разобрав крышу, проник в магазин и украл из железного сейфа деньги на сумму 12 800 манатов.

По данному факту в Имишлинском РОП продолжается расследование.