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Житель Имишли разобрал крышу магазина и украл из сейфа крупную сумму

Житель Имишли разобрал крышу магазина и украл из сейфа крупную сумму В Имишлинский районный отдел полиции поступило обращение о краже денег на сумму 12 800 манатов из сейфа в одном из магазинов, расположенных на территории района.
Происшествия
13 февраля 2021 г. 15:43
Житель Имишли разобрал крышу магазина и украл из сейфа крупную сумму

В Имишлинский районный отдел полиции поступило обращение о краже денег на сумму 12 800 манатов из сейфа в одном из магазинов, расположенных на территории района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий житель района, ранее судимый Хидаят Рустамов, был задержан по подозрению в краже.

На допросе Рустамов признался, что, разобрав крышу, проник в магазин и украл из железного сейфа деньги на сумму 12 800 манатов.

По данному факту в Имишлинском РОП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке İmişli sakini mağazanın tavanını söküb seyfdən 13 min manat pul oğurlayıb

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