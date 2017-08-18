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    Житель Ходжалы погиб от удара током

    По факту начато расследование

    Геранбой. 18 августа. REPORT.AZ/ Житель Ходжалинского района умер в результате удара электрическим током.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в Геранбойском районе.

    Так, поселившийся на территории района вынужденный переселенец из Ходжалинского района Эльданиз Сабир оглы Гамидов по неосторожности погиб от удара током. Раненый скончался по дороге в больницу в машине скорой медицинской помощи.

    Пока неизвестно, в каких условиях он попал под напряжение.

    По факту начато расследование.

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