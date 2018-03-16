Гянджа. 16 марта. REPORT.AZ/ Житель Гянджи получил ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, случай произошел на улице Сефевиляр.

Неизвестный ударил ножом жителя города Аяза Мехтиева 1979 г.р. на улице. Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительной версии, инцидент произошел на почве спора. Так, проходящий по улице мимо А.Мехтиева незнакомец посмотрел на него, на что А.Мехтиев ему сказал: "Что уставился?". После этого возник спор. Мехтиев нанес незнакомцу удар кулаком. В этот момент неизвестный, личность которого пока не установлена, ударил Аяза Мехтиева ножом и скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, совершившего преступление.