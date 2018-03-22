Житель Барды попытался провести наркотики брату в носу

Баку. 22 марта.REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками Пенитенциарной службы, была предотвращена попытка пронести наркотики в Учреждение по отбыванию наказания №7.

Как сообщили Report в Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана, во время осмотра жителя Барды Бабаева Дайаната Нуреддин оглы, пришедшего на кратковременное свидание в учреждение по отбыванию наказания со своим братом - Багировым Бабеком Сурхай оглы, осужденным на 10 лет и 2 месяца по статьям 317-2.1; 67.1; 206.3.1; 206.3.2; 234.1; 234.4.3 УК Азербайджана, в его носовой полости было обнаружено 2.008 гр. опиума.

По факту ведется расследование.