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    Житель Барды попытался провести наркотики брату в носу

    В носу у пришедшего на свидание в исправительное учреждение были обнаружены наркотики

    Баку. 22 марта.REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками Пенитенциарной службы, была предотвращена попытка пронести наркотики в Учреждение по отбыванию наказания №7.

    Как сообщили Report в Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана, во время осмотра жителя Барды Бабаева Дайаната Нуреддин оглы, пришедшего на кратковременное свидание в учреждение по отбыванию наказания со своим братом - Багировым Бабеком Сурхай оглы, осужденным на 10 лет и 2 месяца по статьям 317-2.1; 67.1; 206.3.1; 206.3.2; 234.1; 234.4.3 УК Азербайджана, в его носовой полости было обнаружено 2.008 гр. опиума. 

    По факту ведется расследование.

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