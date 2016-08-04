Жена убитого менеджера: Я чувствовала дыхание убийцы над своей головой

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Паши Исмаил оглу Гяляндарова, обвиняемого в убийстве менеджера известного магазина.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева показания дала правопреемница и жена убитого Вюсала Халилова - Эсмира Набиева.
Она отметила, что обвиняемый не наносил ей повреждения: "Во время происшествия Паша подошел ко мне. Он сказал, что убьет меня. Я опустилась на землю и прикрыла голову руками. Я чувствовала дыхание убийцы над своей головой. Все оставляю на волю суда".
П.Гяляндаров раскаялся в содеянном: "Я не хотел бы, что это произошло, у него была семья, дети. Жаль, что раскаяние не приносит никакой пользы".
Было объявлено о завершении судебного следствия. Государственный обвинитель попросил время для выступления.
Очередное заседание суда назначено на 8 августа.
Отметим, что убийство произошло 21 декабря 2015 года в поселке Кешля Низаминского района. Менеджер магазина Next, расположенного в торговом центре 28 Mall, Вюсал Алекбер оглу Халилов был убит 27 ударами ножа. Во время происшествия дома находились его жена и двое детей. Преступление было совершено в их присутствии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель Евлахского района Паша Гяляндаров 1994 года рождения. Он был работником склада того же магазина. В.Халилов уволил П.Гяляндарова, поэтому П.Гяляндаров решил отомстить менеджеру.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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