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    Землетрясение в Иране ощущалось на территории Азербайджана

    Подземные толчки ощущались в Нахчыване силой 3 балла

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение в Иране ощущалось на территории Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Согласно информации, в 14:47 по местному времени в 76 километрах к югу-западу от Нахчывана на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение. Подземные толчки ощущались в Нахчыване силой 3 балла.

    Магнитуда толчков составила 4.6, глубина - 5 км.

    Отметим, что по информации Геофизического института при Тегеранском университете, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4.3 балла. 

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