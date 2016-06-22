Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение в Иране ощущалось на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 14:47 по местному времени в 76 километрах к югу-западу от Нахчывана на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение. Подземные толчки ощущались в Нахчыване силой 3 балла.

Магнитуда толчков составила 4.6, глубина - 5 км.

Отметим, что по информации Геофизического института при Тегеранском университете, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4.3 балла.